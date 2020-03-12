Football.ua предлагает вам проверить знания об очередном сопернике Шахтера.
Вольфсбург, Getty Images
12 марта 2020, 13:00
В 1/8 Лиги Европы донецкий Шахтер сыграет с Вольфсбургом. К сожалению, матч пройдет без зрителей, но имеет огромное значение для чемпиона страны и украинского коэффициента в рейтинге УЕФА.
В преддверии игры мы подготовили квиз о прошлом и настоящем немецкого клуба.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.
Горка Элустондо, Football.ua
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