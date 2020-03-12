Лига Европы

"Красные дьяволы" разгромили ЛАСК в матче Лиги Европы.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед в гостях разгромил ЛАСК (5:0), решив все вопросы касательно выхода в следующую стадию турнира.

Интересно, что для подопечных Оле-Гуннара Солскьяера эта выездная победа стала крупнейшей в рамках плей-офф еврокубков с 12 мая 1965 года. Тогда "красные дьяволы" обыграли Страсбург со счетом 5:0 в матче Кубка ярмарок.

Стоит отметить, что поединок против ЛАСКа прошел без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Европы. Манчестер Юнайтед, в свою очередь, впервые в своей истории сыграл на стадионе при пустых трибунах.

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