Лига Европы

Капитан Шахтера прокомментировал первый матч с "волками" и выразил надежду, что вторая встреча состоится.

Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл Вольфсбург на выезде – 2:1. Как и большинство матчей по всей Европе, игра проходила без зрителей из-за угрозы коронавируса.

"Футбол для зрителей. Их, конечно, не хватает. Кажется, будто такой, товарищеский матч. Конечно, ответственность большая, но я думаю, со зрителями всем приятнее играть", — заявил Пятов клубному телевидению.

Как ни парадоксально, в закрытых трибунах был и небольшой плюс для футболистов.

"Был слышен подсказ, а всегда легче играть, когда футболисты слышат подсказ сзади. Я думаю, мы организованно сыграли в обороне", — отметил Пятов.

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"Наверное, мы заслужили победу своей игрой. Готовились, изучали соперника, его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть им зоны и воспользоваться нашими быстрыми игроками, что и произошло. Могли, конечно, увереннее выиграть, но ничего, задел создан. Надеемся, сыграем вторую игру. Пока неизвестно, что дальше".

В матче было назначено по пенальти в каждые ворота из-за игры рукой. Пятов отметил последовательность арбитра Дамира Скомины.

"Были ли по делу назначен пенальти? Они ставят за руки. Коле (Матвиенко – прим.) мяч попал в руку и там попал в руку. Никаких претензий к судье", — добавил Андрей

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Пока что совершенно не понятно, будет ли сыгран ответный матч между командами в следующий четверг. Ясность может наступить после заседания УЕФА в следующий вторник.

"Какие шансы теперь у Шахтера? Я думаю, во вторник будут шансы. Там еще не известно ничего, я слышал, во вторник будет заседание, будут решать. А если по игре, то шансы пока равны. Мы, как говорят, выиграли один тайм – нужно так же сконцентрированно и собранно действовать во второй игре", — добавил Пятов.

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