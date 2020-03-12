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Football.ua — про главную угрозу футбольного мира прямо сейчас.

Коронавирус, или же COVID-2019, за довольно короткий период успел стать главным ньюсмейкером не только в медицинской сфере, но и в повседневной жизни человечества, включая футбол. Китайская хворь довольно быстро добралась до Европы и уже прямо сейчас приводит к невиданным ранее последствиям.

Кто бы мог подумать, что из-за вируса будут проводиться матчи за закрытыми дверями, а в будущем окажется, что это лишь минимальная мера безопасности. Из-за новой для человечества болезни останавливаются целые чемпионаты и отменяются матчи, а игроки и сотрудники клубов отправляются на карантин.

Как это часто бывает отношение у людей к болезни разное. Кто-то готовит бункер, а кто-то не боится встретиться лицом к лицу с вирусом безоружным. Однако понятно одно: пренебрегать здоровьем вовсе не стоит, иначе бы футбольный мир так не реагировал на существующую угрозу, ведь уже зафиксировано более 120 тысяч заболевших.

Что отличает коронавирус от гриппа?



И коронавирус, и грипп вызывают у людей респираторные заболевания, но имеют существенные различия в процессе распространения и некоторых других аспектах.

Передаются обе болезни дыхательно-капельным путем. Основным отличием гриппа и коронавируса остается то, что во втором случае кашель у человека только сухой — без отхождения мокрот. К тому же, при гриппе ломит мышцы и суставы, а вот в случае с китайской хворью болезненные ощущения испытываются в области груди. Кроме того, грипп имеет более короткий инкубационный период — интервал между заражением и появлением первых симптомов. Это значит, что человек может порядка десяти дней быть носителем коронавируса, но даже не подозревать об этом.

Основными осложнениями, которые несёт за собой новая болезнь, могут быть пневмония, бронхит, синусит и прочие.

Коронавирус перевернул футбольную жизнь



COVID-2019 за кратчайшие сроки оказал сумасшедшее влияние на футбол. Так, власти большого количества стран приняли решение проводить поединки национальных чемпионатов без зрителей. Государства, которые пострадали больше всего, и вовсе отложили проведение всех спортивных мероприятий на неопределенный срок.

Некоторые клубы устанавливают на стадионах дозаторы с антисептиком, но постепенно болезнь добирается и до сердца футбольного мира — непосредственно игроков и персонала, а потому игра №1 находится под серьезной угрозой.