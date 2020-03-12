Football.ua — про главную угрозу футбольного мира прямо сейчас.
Игра азиатской Лиги чемпионов, фото getty images
12 марта 2020, 10:52
Коронавирус, или же COVID-2019, за довольно короткий период успел стать главным ньюсмейкером не только в медицинской сфере, но и в повседневной жизни человечества, включая футбол. Китайская хворь довольно быстро добралась до Европы и уже прямо сейчас приводит к невиданным ранее последствиям.
Кто бы мог подумать, что из-за вируса будут проводиться матчи за закрытыми дверями, а в будущем окажется, что это лишь минимальная мера безопасности. Из-за новой для человечества болезни останавливаются целые чемпионаты и отменяются матчи, а игроки и сотрудники клубов отправляются на карантин.
Как это часто бывает отношение у людей к болезни разное. Кто-то готовит бункер, а кто-то не боится встретиться лицом к лицу с вирусом безоружным. Однако понятно одно: пренебрегать здоровьем вовсе не стоит, иначе бы футбольный мир так не реагировал на существующую угрозу, ведь уже зафиксировано более 120 тысяч заболевших.
Что отличает коронавирус от гриппа?
И коронавирус, и грипп вызывают у людей респираторные заболевания, но имеют существенные различия в процессе распространения и некоторых других аспектах.
Передаются обе болезни дыхательно-капельным путем. Основным отличием гриппа и коронавируса остается то, что во втором случае кашель у человека только сухой — без отхождения мокрот. К тому же, при гриппе ломит мышцы и суставы, а вот в случае с китайской хворью болезненные ощущения испытываются в области груди. Кроме того, грипп имеет более короткий инкубационный период — интервал между заражением и появлением первых симптомов. Это значит, что человек может порядка десяти дней быть носителем коронавируса, но даже не подозревать об этом.
Основными осложнениями, которые несёт за собой новая болезнь, могут быть пневмония, бронхит, синусит и прочие.
Коронавирус перевернул футбольную жизнь
COVID-2019 за кратчайшие сроки оказал сумасшедшее влияние на футбол. Так, власти большого количества стран приняли решение проводить поединки национальных чемпионатов без зрителей. Государства, которые пострадали больше всего, и вовсе отложили проведение всех спортивных мероприятий на неопределенный срок.
Некоторые клубы устанавливают на стадионах дозаторы с антисептиком, но постепенно болезнь добирается и до сердца футбольного мира — непосредственно игроков и персонала, а потому игра №1 находится под серьезной угрозой.
Европа в панике: Серия А взяла паузу, Ла Лига — на грани
Чемпионат Италии был остановлен
решением премьер-министра — те ограничения, которые раньше касались лишь Ломбардии и северных регионов, затронули всю страну. Руководство лиги всерьез задалось вопросом, как же доигрывать сезон и главное — когда. Есть даже вариант закончить все с текущим положением команд, но более вероятным остается вариант с плей-офф. Однако все близится к коллапсу — Даниле Ругани заразился. А ведь защитник каждый день тренируется рядом с Сарри, который уже в возрасте и имеет проблемы с легкими. Ощущаете масштабы? Интер уже сделал заявление, что из-за случая с Ругани отказывается играть в любых матчах.
Ла Лига, в свою очередь, находится на грани
такого решения. Испания за несколько дней вышла на второе место по количеству зафиксированных случаев все Европе и нуждается в срочных мерах, чтобы остановить эпидемию.
Более спокойно, но адекватно все оценивая, к вирусу относятся в Германии. Ангела Меркель заявила, что заболеют 70% жителей Германии, но лишь недавно было принято решение проводить матчи без зрителей. К тому же, во второй Бундеслиге был зафиксирован первый случай
коронавируса среди футболистов
у игрока Ганновера. Однако об отмене игр пока не идёт речи. Франция и Нидерланды перенесли часть игр, а Польша и даже Парагвай
будут проводить поединки без зрителей.
Англия буквально накануне ошарашила отменой поединка Манчестер Сити — Арсенал из-за угрозы коронавируса игроков лондонцев, которые контактировали с заразившихся президентом Олимпиакоса.
Лига чемпионов и Лига Европы — оплот европейского футбола
Если падут и еврокубки, то о большом футболе в ближайшее время можно будет забыть. Данные турниры имеют наибольший приоритет и порог, при котором они будут отменены, однако и не тут все гладко.
Уже со стадии ответных поединков 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики преимущественно не смогут попадать на стадион. Так, Лейпциг принимал Тоттенхэм с болельщиками, но кажется что подобных случаев будет все меньше до конца турнира. Валенсия и Аталанта играли без болельщиков, та же участь ждёт и встречу ПСЖ с Боруссией Д. А вот Ливерпуль пустит фанатов Атлетико на стадион, несмотря на карантин в Испании.
Встречи Барселоны и Наполи, Баварии и Челси уже официально пройдут без зрителей. Уйма поединков Лиги Европы тоже состоятся за закрытыми дверями, а самый опасный прецедент пока что создают Севилья и Рома. Игроки нервионцев боялись заразиться, а потому, по информации СМИ, прямо сказали руководству, что не хотят играть с римлянами. Однако все для них завершилось гораздо проще. Правительство Испании отказалось делать исключение для Ромы, принимая самолёт из Италии, с которой прекращено авиасообщение.
Превентивные меры от Украины и Евро-2020 на грани срыва
Украину пока что китайский вирус не захлестнул. Лишь ближайшие матчи, вероятно, пройдут без зрителей согласно рекомендациям кабинета министров. Наверное, некоторые команды и не заметят разницы. Отметим, что рекомендации от правительства имеют превентивный характер. Однако свое влияние вирус оказался и на наш футбол: ближайшие поединки сборной Украины всё-таки пройдут без зрителей — такие решения приняли правительства Польши и Франции.
Переходя к сборным, сразу же становится понятно, что под огромной угрозой чемпионат Европы. Помимо очевидной опасности распространения вируса болельщиками, которые все равно поедут со своими командами, даже если их не пустят на стадион, есть также тот факт, что сборные будут не в равных условиях. Те же итальянцы могут сетовать, что им нужно доиграть чемпионат, а игроки не в тонусе или наоборот. Уже ходят слухи, что итальянская ассоциация запросит перенос чемпионата Европы.
Очень жаль, что данный форум может не состояться или пройти не так, как было задумано, ведь в сборной Украины действительно собралось поколение игроков, которое понимает и может реализовывать задачи действительно грамотного тренерского штаба. Нет сомнений, что судьба чемпионата Европы будет решаться уже в ближайшем будущем, а пока что остаётся и дальше любить футбол, но и не забывать заботиться о своем здоровье.