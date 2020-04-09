Лига Европы

Клубы не смогли пройти лицензирование в местной федерации.

Лицензионный комитет Королевской бельгийской футбольной ассоциации не выдал Антверпену и Шарлеруа разрешение на проведение домашних матчей Лиги Европы на своих стадионах, сообщает HLN.be.

Антверпен реконструирует стадион, надеясь вместе с тем увеличить его вместимость. Однако пока что арена не соответствует требованиям УЕФА.

Если ничего не изменится, то оба клуба будут играть домашние матчи еврокубков на стадионе Левена.

Однако еще не известно, будет ли представлена Бельгия в следующем розыгрыше еврокубков. Про-лига приняла решение не доигрывать нынешний сезон, и президент УЕФА Александр Чеферин высказал предположение, что местные клубы могут быть не допущены до еврокубков.

Куда серьезнее, чем у Шарлеруа с Антверпеном, проблемы Стандарда, Остенде и Мускрона: эти клубы вовсе не получили аттестат на участие в лиге в следующем сезоне. Есть спортивный арбитражный суд Бельгии не встанет на их сторону, эти клубы будут понижены до аматоров.