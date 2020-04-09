Также комиссия не выдала необходимые документы четырем клубам бельгийского второго дивизиона.
sport.be
09 апреля 2020, 12:37
Лицензионный комитет Королевской бельгийской футбольной ассоциации не выдал аттестат на следующий сезон Стандарду, Остенде и Мускрону, сообщил официальный сайт Про-лиги.
У клубов есть возможность обжаловать решение с Бельгийском спортивном арбитражном суде. Если суд не встанет на их сторону, эти клубы будут отправлены в первый любительский дивизион.
Также не прошли лицензирование представители второго дивизиона – Локерен, Руселар, Ломмель и Виртон.
Суд должен вынести окончательное решение по апелляциям клубов не позднее 10 мая.
Напомним, Бельгия стала первым чемпионатом в Европе, где решили не доигрывать до конца этот сезон.