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Также комиссия не выдала необходимые документы четырем клубам бельгийского второго дивизиона.

Лицензионный комитет Королевской бельгийской футбольной ассоциации не выдал аттестат на следующий сезон Стандарду, Остенде и Мускрону, сообщил официальный сайт Про-лиги.

У клубов есть возможность обжаловать решение с Бельгийском спортивном арбитражном суде. Если суд не встанет на их сторону, эти клубы будут отправлены в первый любительский дивизион.

Также не прошли лицензирование представители второго дивизиона – Локерен, Руселар, Ломмель и Виртон.

Суд должен вынести окончательное решение по апелляциям клубов не позднее 10 мая.

Напомним, Бельгия стала первым чемпионатом в Европе, где решили не доигрывать до конца этот сезон.