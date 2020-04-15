Лига Европы

Майкл Сантос не сможет принять участие в трех ближайших поединках под эгидой УЕФА.

УЕФА дисквалифицировал нападающего Копенгагена Майкла Сантоса за толчок полицейского во время празднования гола в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Селтика.

Как сообщает Goal, уругвайскому бомбардиру придется пропустить три поединка под эгидой УЕФА. Копенгаген, тем не менее, намерен оспорить решение организации.

Майкл Сантос толкнул полицейского во время празднования второго гола команды. Служить правопорядка пытался успокоить футболистов датской команды, слишком бурно праздновавших гол.

Напомним, Копенгаген вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где противостоит Истанбул Башакшехиру.