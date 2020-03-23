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ФК Копенгаген проводит групповые занятия, исключающие контакт футболистов между собой.

После первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Стамбуле против Башакшехира (1:0) Копенгаген не проводил общих тренировок, однако игрокам было разрешено собираться по несколько человек в городских парках и, соблюдая все рекомендации органов здравоохранения, поддерживать форму.

В связи с улучшением погоды в Дании количество посетителей парков увеличилось, и руководство клуба решило прекратить занятия в общественных местах, разработав четкие и достаточно жесткие рекомендации для проведения тренировок, начиная с 23 марта.

Основными пунктами программы являются следующие: 1) игроки могут встречаться группами не более пяти человек через день; 2) с каждой группой работают 1-2 тренера в специально отведенных и изолированных от посторонних местах; 3) игроки переодеваются для занятий дома и потом сразу отправляются домой; 4) во время занятий игроки и тренеры не приближаются друг к другу ближе, чем на 2 метра; 5) если проводятся упражнения с мячами, касаться их руками запрещено.

К тренировкам в нормальном режиме команда перейдет после соответствующего разрешения органов здравоохранения.

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