Украина

Полузащитник львовской команды рассказал об амбициях команды.

Никита Татарков ждет зрителей на украинских стадионах и верит в то, что Львову по силам побороться за Лигу Европы.

"Со зрителями, сколько бы их ни было, всегда играть приятнее. А без зрителей — это как товарищеские матчи на сборах в Турции. Но в такую ​​ситуацию попали. Надо играть, перетерпеть. Надеюсь, что в следующем чемпионате уже будут зрители на трибунах. К этому времени они могут заскучать по футболу, будут больше ходить на стадион.

Команда ставит перед собой задачу побороться за место в плей-офф. Если удастся в этом сезоне — будет очень хорошо. Если нет, то будем себя настраивать на следующий год, чтобы попасть в первую шестерку и выйти в Лигу Европы", — отметил Татаркова.

Ближайший поединок львовяне проведут против Ворсклы. Матч состоится 31 мая, в воскресенье, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.