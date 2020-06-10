Лига Чемпионов. Новость

Энрике Сересо поделился своими взглядами на завершающую часть сезона-2019/20.

Президент Атлетико Энрике Сересо считает, что трофей Лиги чемпионов более других заслужила его команда, уверен, что глупо размещать на трибунах "картонных болельщиков" и поделился суммой возможных финансовых потерь клуба из-за пандемии коронавируса.

"Мы бы очень хотели, чтобы футбольные турниры возобновились со зрителями, – цитирует Сересо Mundo Deportivo. – Но это зависит не от нас, а от правительства и органов здравоохранения. У нас еще 11 матчей чемпионата, плюс заключительный этап Лиги чемпионов, и в течение этого времени чиновники будут следить за развитием пандемии, принимая свои решения в зависимости от этого".

Пустой стадион, как пустой кинотеатр, производит гнетущее впечатление

"Естественно, фактор болельщиков очень важен. У команды, которую вдохновляют фанаты, совсем другая энергетика. Пустой стадион, как пустой кинотеатр, производит гнетущее впечатление. И все эти попытки разместить на трибунах картонные силуэты болельщиков или нарисовать их на брезенте, натянутом на сиденьях, на мой взгляд, не имеют смысла. Возможно, для тех, кто будет смотреть матч по телевизору, некий эффект присутствия болельщиков появится, но не для тех, кто будет на стадионе".

"Помимо того, что отсутствие зрителей скажется на боевом духе команд, это принесет еще и финансовые потери. Думаю, порядка 30-40 миллионов евро в нашем случае. Это еще не так страшно, как если бы чемпионат вообще завершили, но, я считаю, необходимо разработать какой-то механизм компенсации, хотя бы частичной, поскольку для некоторых клубов болельщики на трибунах — основная статья доходов".

Трофей должны вручить Атлетико, ведь это именно мы выбили из турнира действующего чемпиона — Ливерпуль!

"Что касается Лиги чемпионов, где осталось доиграть плей-офф, мне понятно желание УЕФА сконцентрировать все оставшиеся матчи в одном месте. Разговоры шли о Португалии, потом предложили Мадрид... Пока официально ничего не известно. Однако я убежден, что если УЕФА решит не доигрывать Лигу чемпионов, то трофей должны вручить Атлетико, ведь это именно мы выбили из турнира действующего чемпиона — Ливерпуль!"

Ранее сообщалось, что 17 июня УЕФА определит даты и места доигровки еврокубков.