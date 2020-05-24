Украина

Защитник "горняков" ждет возвращения большого футбола.

Шахтер играл против Руха в рамках товарищеского поединка и добыл убедительную победу с преимуществом в три мяча.

Давид Хочолава отметил, что "горняки" всегда жаждут побеждать, а также заявил о желании скорее вернутся к официальным играм.

"У нас на все игры настрой побеждать. Не важно, товарищеская ли это игра или между собой. Тут собрались футболисты, которые всегда хотят побеждать, поэтому Шахтер так часто становится чемпионом.

Конечно, с мячом еще нужно поработать, но физически все себя хорошо чувствуют. Пусть мы и сидели дома, но у нас постоянно были тренировки. Когда карантин немного ослабили, стали больше бегать и старались поддерживать форму. Сейчас будет больше занятий по тактике и занятий с мячом.

Хотим на играх показывать себя. Хочется уже продолжить чемпионат и Лигу Европы", — сказал Хочолава клубной пресс-службе.

На Football.ua доступно расписание товарищеских матчей украинских клубов.