Лига Европы

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги Европы.

Шахтер примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который состоится в среду, 5 августа, и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Ранее наставники обеих команд провели пресс-конференцию. Оливер Гласнер отметил отличный подбор исполнителей у Шахтера, а также рассказал, что уважает "горняков". В свою очередь Луиш Каштру считает, что на поле будет "война", а у Шахтера главная цель — выйти в следующий раунд.

Следить за событиями матча также можно в текстовой трансляции на Football.ua.

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