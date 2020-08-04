Лига Европы

Главный тренер Шахтера — о предстоящем матче против Вольфсбурга.

Луиш Каштру обширно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции и надеется достигнуть поставленной задачи – выход в 1/4 Лиги Европы.

О самой сильной стороне Вольфсбурга:

"Они сильны в атаке, хочу выделить, как они добираются до последней трети. Там много игроков, готовые завершить атаку. Мы знаем их сильные стороны и слабые. Мы оцениваем их как сильную команду, в общем. Понятно, в каждом составе есть игроки, которые могут выделяться. Мы постарались подготовиться к этому сопернику и показать качественную игру".

О перерыве Бундеслиги:

"Нет, ни в коем случае это не повлияет на ход поединка. Это не преимущество для нашей команды. Хочу напомнить, мы играли против Бенфики, у нас были сборы и товарищеские поединки. Вольфсбург – сильная команда, будет большая борьба, война на поле. Нет никакого преимущества. Игровой практики достаточно у обеих команд".

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О том, что ничья устроит Шахтер:

"Мы хотим победить и постараемся сделать все для этого. Мы не прячемся и не против ничьей, она выведет нас дальше. Мы всегда настраиваем наших игроков на положительный результат, на победу. Даже, если ничья приведет к проходу в 1/4 с качественным футболом – ничего страшного".

О Исмаили, и кто сыграет слева в защите:

"Желаем Исмаили скорейшего выздоровления и тогда будем рассчитывать на него. Завтра будет играть игрок, который даст больше стабильности. Он знает, как помочь команде. Мы комфортно сейчас чувствуем себя во всех моментах игры. Я полностью уверен в своих игроках. Сейчас не нужно думать о футболистах, которых с нами нет. Могу сказать точно: я полностью доверяю всем своим игрокам, и завтра будет достаточно интересный состав, так и игра".

Луиш Каштру рассказал, что его команда прекрасно себя чувствует и пауза, связанная с пандемией коронавируса, не особо повлияла на клуб.

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"Если говорить за этот сезон – он такой нетипичный. Мы провели три сбора, чтобы чувствовать себя в Лиге Европы комфортно. Мы чувствуем себя хорошо, есть разные показатели, мы уверены в своей работе. Техническая и тактическая составляющая – ребята показывают себя на высоком уровне, психологическая уверенность… Чувствуем себя уверенно. Уверенно не потому, что есть преимущество у нас. Но говоря за кондиции – они на высоком уровне".

О самых запоминающихся моментах сезона:

"Этот сезон многим заполнился. Были хорошие и плохие моменты. Если думать о еврокубковых моментах – последняя игра в Харькове в Лиги чемпионов. Мы были близки к 1/8, но нам это не удалось. Но это заставило посмотреть на себя со стороны. Это кажется парадоксом, противоречием. Были очень сильные соперники, сильные команды, была возможность показать себя против этих соперников. Была большая борьба, нам совсем чуть-чуть не хватило выйти в 1/8 финала. То, что мы не играем в ЛЧ, а в ЛЕ – большой вызов для нас. Мы, конечно, хотим быть в ЛЧ, но если мы в ЛЕ – нужно показать себя лучшим образом. Наш еврокубковый путь не идеален, но заставляет нас радоваться".

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Об отсутствии зрителей на стадионе:

"Когда нет публики на стадионе – это потеря. Для кого мы играем? Для болельщиков. Создаем шоу, даже через телевизор можно прочувствовать атмосферу на стадионе. Игры проходят очень холодно, заморожено, тишина. Чего-то не хватает. Сейчас форс-мажорная ситуация. На все это подействовало, не только футбол. Надеемся, это как можно скорее закончится, и болельщики вернутся на стадионы. Это очень грустный момент, мы бы хотели, чтобы болельщики были на стадионах. Мы хотим публику. Когда они вернутся – это будет хорошо для нас и футбола в целом", — сказал Луиш Каштру.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер – Вольфсбург. Игра начнется 5 августа в 19:55.