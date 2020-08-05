Лига Европы

"Горняки" оставили свои ворота в неприкосновенности в ответной игре с Вольфсбургом.

Шахтер благодаря трем голам в концовке поединка, играя 10 на 10, разгромил Вольфсбург 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Для "горняков" эта встреча стала знаменательной, ведь команда прервала свою серию из 26 матчей с пропущенными голами в еврокубках.

До этого последней игрой Шахтера без пропущенных голов была встреча в 1/16 финала Лиги Европы против Сельты в феврале 2017 года.

Соперником Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы станет победитель пары Базель – Айнтрахт. В первом матче швейцарцы выиграли 3:0.