Лига Европы

Грузинский защитник не поможет "горнякам" в ближайшем поединке.

Центрбек Шахтера Давид Хочолава получил красную карточку на 68-й минуте игры против Вольфсбурга, сфолив на Жоао Викторе. Словак Иван Кружляк сразу же выдал грузину красную карточку.

Согласно статье 49 регламента Лиги Европы, получивший красную карточку игрок пропускает ближайший матч в клубных турнирах УЕФА (в т.ч. Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА). В случае грубых нарушений срок дисквалификации может продлить дисциплинарный орган УЕФА, но вряд ли это будет сделано в этот раз.

Несмотря на удаление Хочолавы, "горняки" разгромили Вольфсбург (который остался вдесятером на 70-й минуте) 3:0. Поединок против "волков" стал первым за последние 27 матчей еврокубков, в которых дончане не пропустили.

Шахтер в четвертьфинале Лиги Европы сразится в одноматчевой дуэли с победителем пары Айнтрахт – Базель. В первом поединке швейцарцы выиграли на выезде 3:0.