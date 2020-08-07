Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Базель - Айнтрахт, getty images
07 августа 2020, 01:05
Базель принимал Айнтрахт из Франкфурта в рамках ответного поединка 1/8 Лиги Европы и добился минимальной победы.
Единственный гол швейцарская команда забила уже под занавес матча благодаря точному удару Фрая.
Базель — Айнтрахт 1:0
Гол: Фрай, 88
Базель: Николич — Видмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта — Фрай, Джака (Маршман, 87), Кампо — Штокер (Ван Волфсвинкел, 67), Артур (Адеми, 81), Пулулу (Ван дер Верфф, 67).
Айнтрахт: Трапп — Да Кошта (Чендлер, 67) Абрахам, Хинтереггер, Ндика (Хасебе, 46) — Кор, Роде (Ильзанкер, 67), Костич — Силва (Пасиенсия, 46), Камада, Дост.
Предупреждения: Кюмарт — Кор, Чендлер