Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Вулверхэмптон принимал Олимпиакос в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы и добился минимальной победы.
Единственный гол в матче на свой счет записал Рауль Хименес, переиграв голкипера с одиннадцатиметровой отметки в начале встречи.
Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0 (первый матч — 1:1)
Гол: Хименес, 8 (с пенальти)
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 17) — Траоре (Жота, 57), Хименес, Поденсе (Дендонкер, 71)
Олимпиакос: Аллен — Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас — Бухалакис (Фортунис, 46), Гильерме (Кафу, 82), Камара (Ахмед Хассан, 65) — Вальбуэна, Эль Араби, Масурас (Ранджелович, 46)
Предупреждения: Моутиньо, Поденсе, Хименес — Цимикас, Ба, Сиссе