Лига Европы

Капитан Ромы разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы.

Севилья принимала на своем поле Рому в поединке 1/8 финала Лиги Европы, в котором испанскому клубу удалось добыть победу и пробиться в следующую стадию турнира (2:2).

Нападающий Ромы Эдин Джеко поделился эмоциями после неудовлетворительного результата, который стоит его команде участия в еврокубке.

"Что пошло не так в матче с Севильей? Все. Абсолютно все, потому что мы так и не вошли в игру, с начала и до самого конца. Они превосходили нас во всех аспектах игры. Мы так и не вошли в игру".

"Если посмотреть на этот матч, то будет ясно, что нам постоянно чего-то не хватало. Нам всем нужно задать себе парочку вопросов. Я разочарован, потому что мы провели не очень хороший матч. Мы толком не вошли в игру — это разочаровывает меня больше всего", — приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Лиги Европы Севилью ожидает встреча с Вулверхэмптоном, который вышел победителем из противостояния с Олимпиакосом.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Рома.