Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Севилья принимала Рому в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы и добилась победы с комфортным преимуществом в счете.

Голы Регилона и Эн-Несири позволили уверенно чувствовать себя во второй половине игры.

Севилья — Рома 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44



Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Окампос (Васкес, 90+6), Эн-Несири (де Йонг, 90+3), Сусо (Эль Хаддади, 66).



Рома: Лопес — Ибаньес, Манчини, Коларов (Вильяр, 78) — Б. Перес, Диавара (К. Перес, 58), Кристанте, Спинаццола — Дзаньоло (Пеллегрини, 58), Мхитарян — Джеко.



Предупреждения: Диего Карлос, Хордан — Коларов, Пеллегрини.

На 90+10-й минуте удален Джанлука Манчини (Рома) (грубое нарушение).