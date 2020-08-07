Лига Европы

Хавбек Базеля высказался о предстоящей встрече с "горняками" в 1/4 Лиги Европы.

Базель вышел победителем из противостояния с Айнтрахтом в рамках 1/8 финала Лиги Европы, поэтому в следующей стадии турнира швейцарскому клубу предстоит встреча с донецким Шахтером.

Полузащитник Базеля Фабиан Фрай поделился эмоциями от следующего матча с "горняками", заявив о готовности обыграть очередного серьезного соперника.

"Нам нечего бояться [перед матчем с Шахтером]. Можем подходить к этой игре с уверенностью в себе. Думаю, не нужно говорить, каким трудным будет этот мат, это очевидно, но мы показали, что можем обыгрывать большие команды", — приводит слова Фрая официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Базель — Айнтрахт вы можете на Football.ua.