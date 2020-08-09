УЕФА определил бригады арбитров на матчи Лиги Европы.
Майкл Оливер, Getty Images
09 августа 2020, 14:00
Матч между Шахтером и Базелем в четвертьфинале Лиги Европы обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр: Майкл Оливер(Англия)
Ассистенты арбитра: Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт (оба – Англия)
Видеопомощник рефери: Крейг Поусон (Англия)
Четвертый арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)
Ранее Оливер не работал на международных матчах с участием Шахтера. В 2014-м году англичанин обслуживал матч Динамо в групповом раунде Лиги Европы против Стяуа (2:0).
Матч Шахтер – Базель состоится в Гельзенкирхене во вторник, 11 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.