Хавбек швейцарского клуба поделился ожиданиями от встречи с "горняками".
Таулан Джака, Getty Images
09 августа 2020, 11:58
Полузащитника Базеля Таулан Джака оценил игру Шахтера накануне встречи команд в 1/4 финала Лиги Европы.
"У Шахтера хорошая команда. У них сильная защита, они играют очень компактно. У них в атаке играют четверо или пятеро бразильцев.
Читайте также: Базель. Знакомство с соперником Шахтера
Это команда уровня Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Думаю, это фаворит на победу в Лиге Европы", – рассказал Джака в интервью порталу Blick.
Матч Шахтер – Базель состоится в Гельзенкирхене во вторник, 11 августа.