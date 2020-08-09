Лига Европы

Хавбек швейцарского клуба поделился ожиданиями от встречи с "горняками".

Полузащитника Базеля Таулан Джака оценил игру Шахтера накануне встречи команд в 1/4 финала Лиги Европы.

"У Шахтера хорошая команда. У них сильная защита, они играют очень компактно. У них в атаке играют четверо или пятеро бразильцев.

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Это команда уровня Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Думаю, это фаворит на победу в Лиге Европы", – рассказал Джака в интервью порталу Blick.

Матч Шахтер – Базель состоится в Гельзенкирхене во вторник, 11 августа.