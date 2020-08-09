Вспоминаем предыдущие противостояния со швейцарцами.
Шахтер - Базель
09 августа 2020, 16:49
В грядущем матче четвертьфинала Лиги Европы нынешнего сезона Шахтер сразится со швейцарским Базелем.
Последний раз "горняки" встречались с "красно-синими" в официальных поединках в 2008 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Обе встречи закончились победами дончан — 2:1 на выезде и 5:0 в родных стенах. Вашему вниманию лучшие голы прошедших матчей.
Ранее стало известно имя главного арбитра грядущей встречи между Шахтером и Базелем.