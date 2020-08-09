Лига Европы

Вспоминаем предыдущие противостояния со швейцарцами.

В грядущем матче четвертьфинала Лиги Европы нынешнего сезона Шахтер сразится со швейцарским Базелем.

Последний раз "горняки" встречались с "красно-синими" в официальных поединках в 2008 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Обе встречи закончились победами дончан — 2:1 на выезде и 5:0 в родных стенах. Вашему вниманию лучшие голы прошедших матчей.

Ранее стало известно имя главного арбитра грядущей встречи между Шахтером и Базелем.