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Главный тренер Шахтера — о выступлении своей команды в еврокубках.

Матч против Вольфсбурга стал первым для Шахтера в еврокубках, где клуб не пропустил ни одного гола. Луиш Каштру поделился своим мнением по этому поводу.

"На данный момент мы провели 10 матчей: 6 в Лиге чемпионов и 4 в Лиге Европы. Мы уступили Манчестер Сити и Аталанте. Сейчас они прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Не потерпели поражений в остальных 8 матчах, хотя голы пропускали. Также мы знали, что с Вольфсбургом можем уступить, но все равно пройти дальше без особых трудностей. Мы хотели провести сухой матч. Понимали, что гол соперника увеличит его шансы, ведь если он забьет второй, то пройдет в четвертьфинал, а если отличимся и мы, то придется бороться в овертайме. Дополнительное время может навредить командам, поэтому мы действительно хотели пройти дальше, не пропуская".

"Мы соблюдали свои принципы, дисциплину, создавали моменты, и это приносило большое удовлетворение. Вторые матчи всегда похожи на финал. Первый – не так, а ответный – действительно как финал, потому что в нем решается все. В четвертьфиналах и полуфиналах некогда и невозможно будет наверстывать упущенное, потому что эти стадии состоят из одной игры. Потому мы должны быть в лучших физических кондициях, и хорошо, если нам удастся избежать экстра-тайма и других сюрпризов".

О силе Шахтера в атаке:

"Футболисты знают мое видение того, как нужно атаковать. У них есть свобода в последней трети поля, и со стороны может показаться, что мы в эти моменты действуем хаотично, но на самом деле там есть определенный порядок. Хаос может быть разновидностью порядка, который кто-то, думая, что это хаос, может не воспринимать. Но мы понимаем это. Знаем, что нужно сделать в первой и второй третях поля, чтобы в последнюю войти четким и решительным путем. А уже там мобильность команды дает нам столько возможностей для гола, что мы в основном наблюдаем за соперником, свободными зонами, мячом и партнерами. И эти связи, которые мы в своем сознании устанавливаем с зонами, противником, партнерами и мячом, жизненно важны для создания моментов".

"Необязательно, чтобы футболист был одержим закрытием зон или, наоборот, входил только в определенные зоны. Для меня важно, чтобы мы их использовали правильно и адаптировали к происходящему. Мне, как тренеру, и самим футболистам приятно то, что они действуют в последней трети, имея там свободу. Но они также знают, что нужно быстро реагировать на потерю мяча. Ребята должны выбирать правильное позиционирование, менять расположение оборонительного блока после потери мяча, когда мы можем восстановить владение. Происходящее на поле иллюстрирует то, как мы видим атаку. И, кстати, мы выстраиваемся во время этой атаки, стараясь не терять оборонительного баланса. Да, иногда это приводит и к пропущенным мячам. Однако мы знаем, что матч – не только для нас, а еще и для тех, кто нас смотрит. Я считаю, что тренеры и футболисты счастливы, когда чувствуют, что болельщики получают удовольствие от игры. Это то, что нас хорошо мотивирует".

О результативности Жуниора Мораеса:

"Жуниор знает, что я не люблю индивидуализировать. Я считаю футбол коллективной игрой, он прекрасен именно благодаря этому аспекту. Скоординировать на поле действия 11 футболистов против 11 на другой стороне, когда мяч между двумя командами и в итоге должен оказаться в воротах, – задача, требующая от коллектива многого. И я ухожу от ответов об отдельном исполнителе, так как считаю, что у каждого игрока есть работа, которую он должен выполнять хорошо".

"Ребята делают то, чего от них ожидают. Именно над этим мы все трудимся каждый день. И я не считаю исключительным то, что футболист хорошо играет. Когда это так, то и сказать нечего. А вот если футболист играет плохо – другое дело, это то, что заставить меня поговорить с ним. Жуниор, как и все остальные в команде, играет хорошо, потому что, как и все остальные, много работает. Мораес заботится о себе, о своей форме и теле".

"Высокий уровень всегда обеспечивают четыре аспекта – технический, тактический, физический и психологический. Жуниор очень вынослив, это футболист, который оказывает серьезное давление на защитников соперника, способен делать короткие и длинные диагональные перемещения в нужное время. Он очень полезный атакующий игрок и хороший финишер. Как и все в команде, это отличный пример характера и того, каким нужно быть в своей профессии", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

Во вторник, 11 августа, Шахтер сыграет против Базеля в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры в 22:00.