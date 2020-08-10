Лига Европы

Марсель Коллер высказался о будущей битве против дончан.

Главный тренер Базеля Марсель Коллер дал свой комментарий накануне поединка четвертьфинала Лиги Европы против Шахтера.

- Это финальный турнир, но нет болельщиков. Как с этим обращаться будете?

"Мы прочувствовали это, когда отправлялись в Германию и когда играли с Франкфуртом. Ситуация необычная. Мы счастливы, что дошли сюда. Мотивация высокая, с нетерпением ждем завтрашней игры.

- Как вы будете реагировать на вызовы нового формата?

"Очень важно играть по очереди, сначала одну игру, потому другую. Сейчас предстоит сыграть с Шахтером. Важно быть хорошо подготовленными, выложиться на 100%. Сделаем все, чтобы выиграть и пройти дальше. Ситуация необычная. Завтра все решится, пройдем дальше или поедем домой. Нужно делать все возможное, чтобы победить и пройти дальше".

- Какие стороны Шахтера вы считаете самыми сильными, кого опасаетесь больше всего?

"Очень хорошая команда. Квалифицированная, быстрая атака. Очень опытные игроки, мастеровитые. Не хочу выделять кого-то одного, в составе Шахтера много классных футболистов. Мы будем делать акцент на нашем стиле игры, постараемся проявить свои сильные стороны. Сделаем все возможное, чтобы забить голы".

"Кадры? Лука Джуффи и Йонас Омлен травмированы. У него была небольшая травма, плюс он ведет переговоры о возможном трансфере в другой клуб".

- Можно ли назвать Шахтер вашим самым сложным соперником в этом сезоне Лиги Европы?

"Я считаю, что и на групповом этапе мы уже встречались с сильными соперниками. Шахтер – замечательная, мастеровитая команда. Поэтому мы попытались наилучшим образом подготовиться. Уверен, команда выложится на 100%. Посмотрим, что завтра будет, придется играть 90 минут, 120 или может даже послематчевая серия пенальти будет. Шахтер – крепкий орешек, но и у нас есть сильные стороны, мы можем пройти эту команду".

- Просматривали ли вы матчи Шахтера в УПЛ? Среди его соперников были футболисты, которые могли бы усилить Базель?

"Все игры не видел, но 2-3 матча просмотрел. Шахтер снова стал чемпионом. Команда действительно очень квалифицированная. На этом фоне другим командам тяжело выступать успешно. Шахтер играет очень стабильно долгое время. Это очень серьезный соперник. Тяжело сравнивать украинские команды с Базелем, это другой чемпионат".

- Предыдущие встречи Шахтера и Базеля завершились со счетом 0:5 и 1:2. Будет ли у Валентина Штокера, который тогда играл, дополнительная мотивация завтра?

"Тогда я еще не был тренером Базеля. Несомненно, завтра будет тяжело, поскольку у нас только одноматчевое противостояние. Постараемся сделать акцент на наших сильных сторонах и победить. Будем стараться создавать моменты в атаке и компактно обороняться".

- У Шахтера очень опытная команда, в матче против Вольфсбурга возраст средний был почти 30 лет. Это плюс в одноматчевом противостоянии?

"Опыт – всегда плюс. Такие игроки играют спокойно, поскольку за карьеру они уже многое проходили. Но у нас тоже есть опытные футболисты и есть молодые игроки, у которых горят глаза.

- Что нужно, чтобы нынешний сезон назвать успешным для Базеля?

"Победить завтра и пройти дальше – это сделало бы сезон успешным. Чемпионат уже закончился, но мы еще играем в Кубке, сыграем в полуфинале, можем выйти в финал, это актуальные цели нашего клуба", — сказал Коллер.

Ранее свое мнение о будущем противостоянии против швейцарской команды высказал менеджер Шахтера Луиш Каштру.

Football.ua