Лига Европы

Защитник швейцарцев дал свой комментарий накануне матча

Защитник Базеля Сильван Видмер прокомментировал матч против донецкого Шахтера в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

- Какой настрой и как относитесь к тому, что одноматчевое противостояние?

"Это необычная, уникальная ситуация. Но для нас ничего не меняется. Мы гордимся нашими результатами и уверены, что можем пройти дальше. Поэтому мы сюда приехали. У нас отличная команда, мы наслаждаемся пребыванием тут. Надеюсь, как можно больше останемся в Германии, настрой в команде замечательный.

- Как ты объяснишь тот факт, что Базель в этом году очень хорошо играет в Лиге Европы?

"Тяжело найти объяснение. Мы к каждой игре подходим очень серьезно, хотим победить. Не знаю, чего мы в Лиге Европы играем лучше, чем в чемпионате. Возможно, потому что команды в еврокубках тоже играют в атакующий футбол, и у нас есть больше свободных зон, мы больше контратакуем. Мы к каждой игре подходим с максимальной самоотдачей, не важно, с кем мы играем", — сказал Видмер.

Ранее свое мнение и прогноз на грядущий матч дал главный тренер Базеля Марсель Коллер.