Лига Европы

Испанский хавбек поделился мнением об успехе "красных дьяволов".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поделился своим мнением о победе над Копенгагеном (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы.

"Команда физически вымотана. Это не был наш лучший матч, но на этой стадии сезона и по прошествии всех этих месяцев очень важно побеждать. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир.

Копенгаген показал неплохой футбол, надо отдать сопернику должное. В дополнительное время мы могли забить больше, но главное, что в итоге все же прошли дальше. Мы не были сегодня расслабленными, мы знали, что соперник хорош.

У нас нет предпочтений. Вулверхэмптон провел хороший сезон в премьер-лиге, а Севилья – блистательная команда с блистательным тренером. Здорово, что мы выиграли и теперь можем просто спокойно посмотреть матч этих команд", – приводит слова Хуана Маты официальный сайт УЕФА.