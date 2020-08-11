Лига Европы

Журналист Кристиан Финкбайнер прокомментировал Football.ua предстоящий поединок.

Уже сегодня Шахтер сразится с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы. Ответной игры не будет – победитель сразу отправится в полуфинал, где сразится с Интером. Евгений Музыка обсудил с журналистом Keystone-SDA Кристианом Финкбайнером предстоящий поединок.

"Мы считаем Шахтер фаворитом пары, потому что это очень опытная команда, которая сильна в атаке. Но вся команда Базеля и тренер ждут этот поединок, ведь они никогда не были в четвертьфинале", — рассказал Кристиан.

"В этом сезоне Базель в Лиге Европы выступает намного успешнее, чем в чемпионате Швейцарии. Во внутреннем первенстве "красно-синие" стали третьими, что по меркам этого клуба – плохой результат".

"Базель верит, что может победить. В Лиге Европы ему, пожалуй, легче играть, ведь здесь соперники больше атакуют и у команды есть больше пространства для контратак".

"Самые опасные игроки? Артур Кабрал – хороший нападающий, он забил много голов (18 + 6 ассистов за Базель во всех турнирах). Фабиан Фрай и Валентин Штокер – очень опытные игроки. Фрай, выступая на позиции полузащитника, забил пять голов в Лиге Европы. Поэтому тренер называет его "Мистер Лига Европы".

"По составу – не уверен, кто именно сыграет вместо Кюмарта. Думаю, это будет ван дер Верфф. Ожидаю такой состав: Николич – Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретта – Джака, Фрай – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал".

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Матч Шахтер – Базель начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Евгений Музыка, Football.ua