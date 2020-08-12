Лига Европы

Главный тренер Шахтера — о матче против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы.

Шахтер уверенно обыграл Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы. В 1/2 финала "горняки" сыграют против Интера, а Луиш Каштру дал свой комментарий.

- Когда вы поняли, что этот матч будет выигран и Базель не уйдет с победой?

- Было много ситуаций, когда мы понимали, что игра не решена до конца. Например, в Загребе мы проигрывали 3:1 до 89-й минуты, но сыграли 3:3. Я приучил своих игроков играть до конца. Но в принципе, спокойнее стало при счете 3:0.

Луиш Каштру пока не может ничего конкретного сказать про Интер, но уже завтра у него будет больше информации по "нерадзурри".

- На данный момент ничего конкретного сказать не могу. Только то, что все видят. Хорошая, очень организованная команда. Претендент на победу в Лиге Европы, как и мы. Наш аналитический отдел уже начал их изучать. Завтра я смогу уже дать комментарий, который из глубины расскажет о сильных и слабых сторонах Интера.

Португальский специалист остался доволен выступлением Валерия Бондаря, который провел на поле все 90 минут.

- Я доволен. Он провел эффективную игру. Поздравляю его и всю команду.

- Как планируете готовиться, есть ли у вас где тренироваться в Дюссельдорфе?

- Да, на самом деле, мы живем в 15 минутах от тренировочных полей. Сейчас главное восстановиться и подготовиться к следующему матчу. УЕФА организовал все условия, время и место у нас есть, — сказал Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.

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