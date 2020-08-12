Лига Европы

Нападающий Шахтера — о матче против Базеля в 1/4 Лиги Европы.

Подопечные Луиша Каштру справились с Базелей и вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют против Интера. Свой комментарий по игре дал Жуниор Мораес — автор одного из забитых мячей.

"Чувствую себя изумительно. Мы отлично поработали и теперь верим, что можем дойти до финала".

Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Базеля?

"Если хочешь проверить себя — нужно играть против соперников высокого уровня", — приводит слова Жуниора Мораеса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.