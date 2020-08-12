Лига Европы

Бразильский полузащитник провел отличный поединок против Базеля.

В четвертьфинале Лиги Европы Шахтер одолел Базель и вышел в следующую стадию турнира. Один из забитых мячей на свой счет записал Тайсон.

Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Базеля?

32-летний футболист претендует на награду лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди конкурентов у бразильца Николас Барелла (Интер), Лукас Окампос (Севилья) и Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.