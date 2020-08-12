Лига Европы 12 августа 2020, 01:41 Тайсон — претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы Бразильский полузащитник провел отличный поединок против Базеля. Тайсон, ФК Шахтер 12 августа 2020, 01:41 В четвертьфинале Лиги Европы Шахтер одолел Базель и вышел в следующую стадию турнира. Один из забитых мячей на свой счет записал Тайсон. Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Базеля? 32-летний футболист претендует на награду лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди конкурентов у бразильца Николас Барелла (Интер), Лукас Окампос (Севилья) и Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген). Ранее сообщалось, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель. Люди Тайсон Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте