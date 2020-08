В матче 1/4 финала Лиги Европы Шахтер разгромил Базель, а один из голов на свой счет записал Тайсон.

Бразильский полузащитник "горняков" забил в седьмом сезоне в Лиге Европы – это рекорд. Следом идут Александр Ляказетт, Джермейн Ленс и Ари – они забивали в шести сезонах.

7⃣ — Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



7⃣ — Taison (+1)

6⃣ — Alexandre Lacazette

6⃣ — Jeremain Lens

6⃣ — Ari#ShakhtarBasel #UEL