Полузащитник Шахтера — о матче против Базеля в четвертьфинале Лиги Европы.
АЛАН ПАТРИК, ФК ШАХТЕР
12 августа 2020, 01:47
Шахтер оказался сильнее Базеля и вышел в следующий раунд турнира, где соперником "горняков" станет Интер. Свой комментарий по матчу дал Алан Патрик.
- Не удивило ли, с какой легкостью победили на такой стадии?
- Думаю, те условия, в которых мы играли, гол на второй минуте – это было очень важно. Играли дальше спокойно, продолжали создавать моменты. С каждым разом чувствовали себя все увереннее.
- Что чувствует игрок, вышедший в полуфинал Лиги Европы? С чем сравнимо это чувство?
- Это особенный момент. Это благодаря ежедневной работе и самоотдаче всей команды.
Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Базеля?
- Тактическая схема Интера — 3-5-2. Для Шахтера это будет неудобством?
- Конечно же, мы подготовимся к этой команде, проанализируем, как и всех соперников. Будем готовы к поединку, у нас есть еще почти неделя. Будем демонстрировать футбол, к которому все привыкли. Думаю, мы сможем нейтрализовать их сильные стороны.
- Не кажется ли вам, что провести все матчи в Лиге Европы до конца — это полезнее любых спаррингов перед следующим сезоном?
- (смеется). Конечно, после пандемии мы продолжаем играть в Лиге Европы и продолжаем добиваться наших целей. Это очень хорошо. Сейчас Лига Европы закончится и практически сразу начнется новый сезон. Но сейчас мы сконцентрированы только на полуфинале, — сказал Алан Патрик.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.
Football.ua