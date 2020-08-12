Лига Европы

Полузащитник Шахтера — о матче против Базеля в четвертьфинале Лиги Европы.

Шахтер оказался сильнее Базеля и вышел в следующий раунд турнира, где соперником "горняков" станет Интер. Свой комментарий по матчу дал Алан Патрик.

- Не удивило ли, с какой легкостью победили на такой стадии?

- Думаю, те условия, в которых мы играли, гол на второй минуте – это было очень важно. Играли дальше спокойно, продолжали создавать моменты. С каждым разом чувствовали себя все увереннее.

- Что чувствует игрок, вышедший в полуфинал Лиги Европы? С чем сравнимо это чувство?

- Это особенный момент. Это благодаря ежедневной работе и самоотдаче всей команды.

Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Базеля?

- Тактическая схема Интера — 3-5-2. Для Шахтера это будет неудобством?

- Конечно же, мы подготовимся к этой команде, проанализируем, как и всех соперников. Будем готовы к поединку, у нас есть еще почти неделя. Будем демонстрировать футбол, к которому все привыкли. Думаю, мы сможем нейтрализовать их сильные стороны.

- Не кажется ли вам, что провести все матчи в Лиге Европы до конца — это полезнее любых спаррингов перед следующим сезоном?

- (смеется). Конечно, после пандемии мы продолжаем играть в Лиге Европы и продолжаем добиваться наших целей. Это очень хорошо. Сейчас Лига Европы закончится и практически сразу начнется новый сезон. Но сейчас мы сконцентрированы только на полуфинале, — сказал Алан Патрик.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.

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