Лига Европы

Полузащитник Базеля высказался об игре против дончан.

Полузащитник Базеля Валентин Штокер дал свой комментарий после четвертьфинала Лиги Европы против Шахтера (1:4).

- Шахтер-2009 или нынешний, кто сильнее?

"Тогда они выиграли Кубок УЕФА. МЫ в группе играли с Барселоной, Спортингом. Шахтер уже тогда был силен. У них были футболисты, которые сейчас играю за гранды, например, в Челси. Думаю, нынешние игроки тоже перейдут в хорошие европейские клубы. Нынешняя команда не слабее.

- Если сравнить эту Лигу Европы с выступлением Базеля, когда он дошел до полуфинала в 2015 году, какая команда сильнее?

"Сейчас другая команда, средний возраст другой. Сейчас мы моложе. Считаю, нынешнее выступление в турнире было большим успехом. Не все верили, что мы так далеко дойдем. Но мы в себя верили и гордимся этим выступлением в Лиге Европы".

- Какая причина поражения, Валентин?

"Считаю, мы попали в довольно тяжелую группу. Тренер отметил, что мы играли против сильных соперников, много забивали и мало пропускали. С АПОЭЛОм были фаворитом, уверенно прошли дальше. Дважды победили Франкфурт и поняли, что все складывается хорошо. Сказали в раздевалке, что каждый должен выложиться на 100% и надеяться, что это будет не день Шахтера. Но этого не произошло, Шахтер очень быстро забил, и это осложнило задачу".

- Как оцените состояние, немного играли...

"Все игры утомили. Конечно, нас радует, что сейчас будет небольшая пауза. Но у нас было 10 недель так называемого "отдыха" из-за коронавируса. Физически команда, конечно, немного подустала. Очень хорошо отключиться, передохнуть и затем с новыми силами подготовиться к 1/2 финала Кубка", — сказал Штокер.

Ранее свою оценку поражению команды в матче против дончан дал главный тренер Базеля Марсель Коллер.

Football.ua