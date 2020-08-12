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Менеджер швейцарцев — о матче против дончан.

Главный тренер Базеля Марсель Коллер подвел итог поединку четвертьфинала Лиги Европы, в котором его команда уступила Шахтеру (1:4).

- Показал ли Шахтер разницу в классе, отражает ли счет реальную силу команд?

"Мы знали до игры, что Шахтер – техничная, быстрая команда. Очень квалифицированные игроки, которые быстро выбегают в атаку. Шахтер был лучше. Но у нас были один или два момента, которые мы не довели до завершения. Плохо, что очень быстро пропустили первый гол. Шахтер действительно быстро выбегал в атаку и играл уверенно с мячом".

- Как оцените кампанию Базеля в Лиге Европы?

"Замечательно. Мы хорошо играли на групповом этапе с Трабзонспором, Хетафе и Краснодаром. Я видел коллектив на поле, мы пропустили только 4 мяча за первые 10 игр, создавали хорошие моменты. Два матча против Франкфурта показали, что у нас сильная команда. Это тоже не является данностью для швейцарской команды".

- Для нынешнего состава Базеля 1/4 Лиги Европы – это максимум?

"Думаю, если бы мы немного лучше играли, то, возможно, пробились бы и в полуфинал. Но давайте посмотрим и на швейцарский чемпионат: у нас ушло много игроков. Мы потеряли очень мастеровитых исполнителей, которые хорошо играют в атаке, у них хороший дриблинг. С нынешним подбором нельзя сказать, что мы должны были выйти в полуфинал".

- Кто может пройти в финал — Шахтер или Интер?

"Считаю, что Шахтер за счет скорости предоставит проблемы Интеру. Это две отличные команды. Нам также известно, что Интер хорошо обороняется и имеет хороших футболистов в атаке. Думаю, кто-то победит с минимальным счетом. Но трудно оценить, кто сильнее".

- Каковы планы Базеля дальше? Вам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Швейцарии, игроки в отпуск уйдут или что дальше сейчас?

"Отправимся в Швейцарию, будем готовиться к полуфиналу после пары дней отпуска. Что касается моего будущего – я еще не принял решения".

- Если бы было 2 матча, а не 1...

"Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы в лотерею играл. Тяжело предсказать. Мы играли довольно осторожно. Быстро пропустили гол со стандарта, поэтому приходилось много атаковать. Знали, что Шахтер будет быстро контрактаковать. У Шахтера быстрые футболисты, это правда их большое преимущество. Старались играть компактно, но Шахтер проявил сегодня свои сильные качества. Я уверен, что с Интером они создадут тот или иной момент и наверняка забьют".

"Думаю, это было преимущество для нас, что дуэль состоялся из одного матча. Потому что противостояние из двух игр это преимущество для более сильных команд", — сказал Коллер.

Ранее свой вердикт четвертьфинальному поединку дал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Football.ua