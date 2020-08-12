Защитник лестно отозвался об игре против дончан.
Сильван Видмер, getty images
12 августа 2020, 09:58
Защитник Базеля Сильван Видмер прокомментировал четвертьфинал Лиги Европы, в котором его команда уступила Шахтеру (1:4).
"Шахтер забил быстрый гол, после чего пришлось тяжко, так как у соперника фантастические игроки, которые особенно хороши, когда у них есть свободное пространство".
"Нам приходилось немного открываться, чтобы атаковать, но чем дальше шла игра, тем более вымотанными мы становились", — приводит слова Видмера официальный сайт УЕФА.
Ранее свое мнение о поединке против дончан высказал полузащитник швейцарцев Валентин Штокер.