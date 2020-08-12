Лига Европы

Защитник лестно отозвался об игре против дончан.

Защитник Базеля Сильван Видмер прокомментировал четвертьфинал Лиги Европы, в котором его команда уступила Шахтеру (1:4).

"Шахтер забил быстрый гол, после чего пришлось тяжко, так как у соперника фантастические игроки, которые особенно хороши, когда у них есть свободное пространство".

"Нам приходилось немного открываться, чтобы атаковать, но чем дальше шла игра, тем более вымотанными мы становились", — приводит слова Видмера официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о поединке против дончан высказал полузащитник швейцарцев Валентин Штокер.