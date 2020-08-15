Лига Европы

Уругвайский защитник дал комментарий накануне игры против "горняков".

Шахтер встретится с Интером в рамках полуфинального поединка Лиги Европы. Диего Годин, защитник "нердзурри", утверждает, что в его команде хорошо ознакомлены с будущим соперником.

"Мы хорошо знаем Шахтер, мы видели матч с Базелем. Они любят держать мяч и использовать фланги в атаке. У них много хороших качеств, и мы должны оказывать давление на них и искать пути, чтобы забить гол.

Мы хорошая команда, мы всегда были такими. Очень важно, чтобы в раздевалке была гармония в сочетании с хорошими игроками", — приводит слова Година Football Italia со ссылкой на Inter TV.