Уругвайский защитник дал комментарий накануне игры против "горняков".
Диего Годин, getty images
15 августа 2020, 09:59
Шахтер встретится с Интером в рамках полуфинального поединка Лиги Европы. Диего Годин, защитник "нердзурри", утверждает, что в его команде хорошо ознакомлены с будущим соперником.
"Мы хорошо знаем Шахтер, мы видели матч с Базелем. Они любят держать мяч и использовать фланги в атаке. У них много хороших качеств, и мы должны оказывать давление на них и искать пути, чтобы забить гол.
Напомним, матч Интер — Шахтер состоится 17-го августа в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.