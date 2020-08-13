Лига Европы

Экс-тренер Интера и Шахтера Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от полуфинала Лиги Европы между его бывшими командами.

При Мирче Луческу Шахтер уже выигрывал трофей в 2009 году, Getty Images

При Мирче Луческу Шахтер уже выигрывал трофей в 2009 году, Getty Images

По мнению нынешнего тренера Динамо Мирчи Луческу, поединок 1/2 финала Лиги Европы Интер — Шахтер будет очень интересным, и его победитель сможет выиграть турнир.

"В настоящий момент Шахтер очень непросто обыграть, поскольку команда отлично организована, – цитирует Луческу Sky Sport Italia. – Шахтер наигрывал свою нынешнюю схему годами, и теперь каждый досконально знает свою роль, а наличие в составе бразильцев дает преимущество в технике и импровизации. Думаю, Интеру будет тяжело, если Шахтер будет владеть мячом".

"Сам матч будет очень интересным: организация украинской команды против агрессии и индивидуального мастерства "нерадзурри". Думаю, что Шахтер сможет выйти в финал и выиграть титул".

Луческу 4 месяца возглавлял Интер в сезоне-1998/99 и 12 лет руководил Шахтером (2004-2016).

Матч Интер — Шахтер состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало в 22:00 по киевскому времени.