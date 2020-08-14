Лига Европы

Полузащитник Интера Роберто Гальярдини поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

Интер сразится с Шахтером в рамках полуфинала Лиги Европы.

"Нам предстоит важный и трудный матч против сильной команды, которая обладает впечатляющими талантами. Мы внимательно изучаем Шахтер. Должны будем делать то, что просит тренер", — цитирует Гальярдини Sky Sport Italia.

На прошлом этапе турнира Интер одолел Байер — 2:1.

"Возможно, у Шахтера более технически одаренные игроки в атаке, чем у Байера. Они очень быстрые и с ними могут возникнуть проблемы. Также они сильны в обороне, но мы знаем как осложнить им жизнь в понедельник".

"Интер давно не играл в одиночных матчах на вылет, но у нас есть все необходимое, чтобы пройти до конца. Мы готовимся к игре с большой решимостью".

Матчи Интер — Шахтер пройдет в понедельник, 17 августа.