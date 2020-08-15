Лига Европы

Стала известна судейская бригада арбитров на полуфинальный матч.

Матч между Интером и Шахтером в полуфинале Лиги Европы обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Ассистенты арбитра: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (оба – Польша)

Арбитр ВАР: Павел Гиль (Польша)

Четвертый арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

Ранее Марчиняк работал на поединках Шахтера в полуфинале Лиги Европы-2014/15 против Севильи (2:2) и в плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2015/16 против венского Рапида (2:2).

Матч Интер – Шахтер состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.