Лига Европы

Бразилец рассказал о подготовке ко встрече с "нерадзурри".

Полузащитник Шахтера Тайсон поделился своим мнением о предстоящем матче с Интером в полуфинале Лиги Европы.

"С командой, финишировавшей в чемпионате Италии второй, нужен глаз да глаз. У них есть отличные футболисты, в том числе многие легионеры. Полуфинал очень важен для обеих команд, тем более что раунд – на вылет, без ответной встречи. Так что, как я это вижу, шансы 50 на 50. Мы прошли так далеко не случайно – мы заслужили это. Будет великолепный матч. Надеемся, что сможем повторить наше отличное выступление, которое было в поединке с Базелем. Конечно, уважаем Интер, но мы не прекратим играть в нашем ключе и продолжим действовать так, с удовольствием. Мы станем делать то, что делаем, с уважением к сопернику.

Мы мечтаем о выходе в финал с момента противостояния с Бенфикой и никогда не отклонялись от этого курса. Финал всегда оставался нашей целью. Мы знали, что, когда выйдем в четвертьфинал или полуфинал, встретимся с сильными командами, но продолжаем думать о финале, даже когда нам противостоит Интер. Мы хотим войти в историю клуба, и для этого должны завоевывать такие трофеи, как в Лиге Европы. Это важно и для клуба, и для нас, футболистов. Мы ставим эту задачу перед собой всегда, сфокусированы на ней, на том, что делали в тренировочном процессе, так что в понедельник постараемся показать отличную игру и, дай Бог, выйти в финал.

Мы не можем перестать думать о финале. Даже сейчас, когда мы в отеле, наши мысли устремлены в следующий раунд. В противостоянии с Базелем мы думали о полуфинале. Теперь хотим выйти в финал, и от него нас отделяет всего одна игра", – приводит слова Тайсона официальный сайт клуба.

Матч Интер – Шахтер состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.