Лига Европы

Хавбек поделился своим мнением об игре миланского клуба.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик оценил игру Интера и прокомментировал предстоящую встречу с миланским клубом в полуфинале Лиги Европы.

"Интер использует тактическую схему 3–5–2, которая немного отличается от построения тех соперников, с которыми мы обычно встречаемся. Несмотря на это, мы, конечно же, не должны отказываться от значительного владения мячом, присущего нашей команде. Необходимо постараться навязать собственный стиль игры.

Понимаем, что это очень сильный и сложный соперник. Но, как я уже сказал, нам нужно придерживаться своего стиля и оставаться собой. И, безусловно, с учетом возникших после анализа соперника идей важно постараться использовать их слабые стороны.

Финал – это цель, которую все мы преследуем. У нас сейчас есть такой шанс, и все мы думаем об этом. Однако готовимся постепенно. Нужно сделать еще один шаг, чтобы постараться закрепить вклад в историю клуба и добыть второй европейский трофей", – рассказал Алан Патрик в интервью официальному сайту клуба.

Матч Интер – Шахтер состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.