Лига Европы

Норвежец рассказал о предстоящей встрече с Севильей.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о матче с Севильей в полуфинале Лиги Европы.

"Мы провели несколько хороших дней – готовились, восстанавливались, тренировались. Нечасто у нас бывает шесть дней между матчами. Так что мы готовы. С нетерпением жду полуфинала. Мы дважды играли в полуфинале в этом сезоне [в Кубке Англии и Кубке лиги], но нам этого мало.

В любом матче важно хорошо начать. Если плохо начал, не обработал первый мяч, неудачно сделал первый подкат, потом придется попотеть.

Наш план? Забить больше, чем Севилья! Надо показать наш лучший футбол, выходить из-под прессинга, играть умно, творчески и не пасовать в ключевые моменты. Исход такого матча может решить один стандарт или индивидуальное мастерство", – приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья – Манчестер Юнайтед состоится в Кельне в воскресенье, 16 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.