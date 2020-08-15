Лига Европы

Марокканец рассказал о подготовке команды к предстоящему поединку.

Голкипер Севильи Яссин Буну поделился своим мнением о готовности команды к матчу с Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы.

"Мы полностью готовы, ждем не дождемся матча. В Севилье я всегда чувствовал себя частью команды независимо от того, играл или нет.

Мы всегда теоретически готовимся к каждой игре, но всякая игра полна эпизодов, а в эпизоде может произойти что угодно", – рассказал Буну в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Севилья – Манчестер Юнайтед состоится в Кельне в воскресенье, 16 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.