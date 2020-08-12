Лига Европы

Марокканец прокомментировал успех испанского клуба.

Голкипер Севильи Буну поделился своим мнением о победе над Вулверхэмптоном (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы.

На 13-й минуте марокканский вратарь отразил пенальти от Рауля Хименеса и помог нервионцам выйти в следующий раунд.

"Какое же облегчение! Мы встретились с хорошей командой, плотно играющей в защите. Они сомкнули ряды, и угрожать их воротам было очень тяжело. Поэтому забитый гол принес нам огромное облегчение.

Я тренировал пенальти, особенно с Окампосом, который бьет так же, как Хименес. Я хорошо знаю Рауля с тех пор, когда мы вместе выступали за мадридский Атлетико. Поэтому я догадывался, как он может пробить. Но без удачи тоже никуда.

Знаю, что Хименес ждет движения вратаря, поэтому я просто повременил немного и попробовал вынудить его пробить в нужном направлении. Это считанные доли секунды. Мне просто повезло, ведь сегодня он не реализовал свой первый пенальти.

Наша команда прогрессировала по ходу сезона, но теперь цель ясна. Это заметно по тому усердию, с которым работают наши игроки.

Мне всегда нравилось в Севилье. Здесь я всегда ощущал свою важность, выходя в старте или проводя матч на скамейке запасных. Я всегда чувствовал себя частью команды и делал все, что мог.

Мы, игроки и болельщики, не можем дождаться этой встречи. Лига Европы – важный турнир для клуба, и мы будем бороться до конца за этот кубок, фокусируясь на следующей встрече", – приводит Окампоса официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Вулверхэмптон — Севилья.