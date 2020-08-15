Лига Европы

Испанец поделился ожиданиями от встречи с "красными дьяволами".

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги рассказал о готовности команды ко встрече с Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы.

"Мы спокойны, готовы к игре и рвемся на поле. Мы амбициозны. В раздевалке царит ажиотаж. Все хотят поскорее уже начать матч.

Это лучший Юнайтед за последние несколько лет. Они нашли свой путь и с января не проигрывали в такой конкурентной лиге, как АПЛ. Мы сыграем с разносторонней командой, которая заставит нас показать свой лучший футбол.

У Манчестера было на день отдыха больше, но всякий раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы растем. Сделаем так, чтобы стать сильнее. Это дело жребия, так что мы адаптируемся и будем готовы.

Само собой, нам нравится играть в важных матчах такого рода. Ради этого мы работали, за это бились весь сезон. Нам выпала возможность провести важнейший матч против именитого клуба", – рассказал Лопетеги в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Севилья – Манчестер Юнайтед состоится в Кельне в воскресенье, 16 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.