Лига Европы

Команды пересекались лишь однажды в квалификации Лиги чемпионов.

Матч Шахтера с Интером в полуфинале Лиги Европы станет лишь третьей встречей команд в еврокубках. До этого они провели два поединка в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2005/06. Тогда итальянцы победили 2:0 в Донецке, а в Милане был зафиксирован счет 1:1.

Для Интера поединок против "горняков" был первым официальным в сезоне-2005/06. Однако это совсем не помешало команде Роберто Манчини переиграть соперника практически по всем статьям. Преимущество итальянцев материализовалось во второй половине встречи – на 68-й минуте Обафеми Мартинс открыл счет, а на 79-й Адриано Лейте забил второй гол. После этого рассчитывать на выход в Лигу чемпионов было крайне затруднительно...

Шахтер – Интер 0:2

Голы: Мартинс, 68, Адриано, 79

10 августа 2005, Донецк, РСК Олимпийский, 25 тысяч зрителей. Судья – Алан Хамер (Люксембург).

Шахтер: Лаштувка – Срна, Хюбшман, Бэркэуан (Марика, 72), Рац – Матузалем, Тимощук, Дуляй (Фернандиньо, 69), Элано (Жадсон, 58) – Белик, Брандао.

Тренер : Мирча Луческу.

Интер: Жулио Сезар – Фавалли, Кордоба, Матерацци, Дзанетти – Станкович, Верон (Давид Писарро, 77), Камбиассо, Солари (Зе Мария, 65) – Адриано, Обафеми Мартинс.

Тренер : Роберто Манчини.

Предупреждения: Матузалем, Элано, Белик – Кордоба, Камбиассо, Адриано.



Если какие-то надежды и теплились у болельщиков "горняков", то уже на 12-й минуте матча их практически не осталось. Альваро Рекоба показал, кто на Джузеппе Меацца хозяин, отправив команде Мирчи Луческу третий мяч.

Математически это, конечно, ничего не меняло — Шахтеру для выхода в Лигу чемпионов по-прежнему нужно было забивать трижды, но... Элано в середине тайма сравнял счет в матче после мастерского прострела Марики – и на том все. Команды сыграли вничью и разошлись: миланцы – в Лигу чемпионов, а дончане – в тогда еще Кубок УЕФА.

Интер – Шахтер 1:1

Голы: Рекоба, 12 – Элано, 25.

24 августа 2005, Милан, Джузеппе Меацца, 30 тысяч зрителей. Судья – Герберт Фандель (Германия).

Интер: Жулио Сезар – Воме, Кордоба, Матерацци, Дзанетти – Станкович (Давид Писарро, 46), Верон (Зе Мария, 73), Кабиассо, Солари – Адриано (Хулио Крус, 83), Рекоба.

Тренер : Роберто Манчини.

Шахтер: Лаштувка – Срна, Хюбшман, Левандовски, Рац – Матузалем, Тимощук, Дуляй (Фернандиньо, 89), Элано (Жадсон, 65) – Марика (Белик, 71), Брандао.

Тренер : Мирча Луческу.

Предупреждения: Матерацци, Верон, Солари, Писарро.



Интер впоследствии уверенно (13 очков) выиграл группу с Рейнджерс, Артмедией и занявшим четвертое место Порту. В 1/8 финала "нерадзурри" прошли Аякс (3:2 по сумме двух матчей), но в четвертьфинале уступили Вильярреалу по правилу выездного гола (2:1, 0:1). Победителем той Лиги чемпионов стала Барселона, обыгравшая в финале Арсенал (2:1).

Шахтер в первом раунде Кубка УЕФА прошел венгерский Дебрецен (4:1, 2:0), затем набрал 9 очков и занял второе место в группе с Рапидом Бухарест и Штутгартом (которые тоже добыли по три победы), а также ПАОКом и Ренном. А уже в 1/16 финала "горняки" вылетели от Лилля – 2:3, 0:0.