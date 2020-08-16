Лига Европы

Главный тренер Интера — о предстоящем матче против Шахтера.

В полуфинале Лиги Европы Интер встретится против Шахтера. Свой комментарий по предстоящей игре дал главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

- Вы играете в полуфинале после блестящего конца чемпионата. В Германию прибыл президент клуба, что это значит?

- Я и все футболисты рады, что президент прибыл, чтобы быть с нами рядом.

- Ваша идея персонального прессинга – насколько это применимо в игре с Шахтером?

- Я считаю, что Шахтер как и должно быть, наверное, будет высоко прессинговать. А потом, возможно, более низко будут прессинговать, предоставят пространство нам, чтобы контратаковать. У Шахтера есть своя ДНК. Их уже уважают в Европе. Главная позитивная сторона Луиша Каштру – он смог убедить всех талантов играть как команда, одно целое. Они хорошо обороняются, Каштру над этим тщательно поработал.

- Вы опасаетесь Шахтер больше, чем Байер?

- Знаете, слово "бояться" не входит в мой словарь. И не хочу, чтобы входило в словарь моих игроков. Мы относимся с большим уважением к Шахтеру, который показал хорошо, что он умеет. Сейчас это самая сильная команда, с которой мы должны столкнуться в течение этого пути. Мы будем целеустремленны, захотим показать, что не случайно в полуфинале.

- Чувствуете ли вы ответственность за то, что представляете весь итальянский футбол в полуфинале? Интер – защитник Италии, учитывая то, что произошло в Лиге чемпионов. И думаете ли вы, что должны выиграть еврокубок?

- Мы не защитники или спасители Италии. Мы стараемся выступать как можно лучше. Мы всегда были успешны там, где играли в этом сезоне. Второе место в Серии А, финал Кубка Италии и полуфинал Лиги Европы сейчас. Если бы я поднял еврокубок, я бы только порадовался за команду. Личные достижения меня не интересуют.

- Санчес может сыграть? Хотя бы к финалу успеет?

- Такие ситуации всегда были. Алексис нередко был травмирован по ходу сезона. А тут мы вдруг обнаруживаем, какого оружия у нас не было в сезоне. Он вернулся на высоком уровне, поэтому мы потеряли фундаментального игрока. Но мы должны попросить наших игроков пожертвовать больше завтра. Не забывайте, у нас есть Себастьян Эспозито или же можно выдумать что-то другое. Санчеса, увы, не будет.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.

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