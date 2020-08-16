Лига Европы

Главный тренер дончан дал комментарий перед игрой против "нерадзурри".

Луиш Каштру с полным спокойствием подходит к поединку 1/2 финала Лиги Европы против Интера. Португальский специалист собирается доставить сопернику сложности.

"Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой – и это неудивительно. У Конте интереснейшая динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены. Повторюсь: предстоит очень трудная игра.

Интер также, думаю, встретится завтра со сложностями. Спокойствие – это наша ДНК, наша составляющая. Часто, когда речь идет о ДНК клубов, говорят о стиле игры, о том, что команда демонстрирует на поле. Но не только: за его пределами это спокойствие, уверенность, которую мы несем с собой, что также является нашей составляющей. Очень важно завтра развивать собственную идею игры, не уходить далеко от своих принципов, показывать снова же свою ДНК на поле. И я уверен, что мы полностью готовы к матчу.

В течение сезона каждый тренер проводит определенную работу, которая потом будет на виду абсолютно у всех, и те, кто увлекается футболом, смогут понять, какую игру исповедует клуб. Мы, тренеры, иногда пытаемся в определенные моменты матча удивить соперника некими действиями, внося что-то новое в динамики. Но несмотря на это, думаю, сегодня никого ничем не удивишь.

В течение всего сезона строилась определенная работа, и в конце все видят результат. Иногда немного уходишь от своих принципов, чтобы показать новое, в особенности это связано с атакующим процессом, где можно проявить креативность в последней трети, заблокировать соперника и благодаря этому провести какую-то новую атаку. Однако вы абсолютно правы: обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Завтра будет интересная игра.

Фонсека? Нет-нет, мы не делились друг с другом информацией касательно матчей с Интером. Мы не говорили", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.