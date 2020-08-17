Испанскую команду нереально остановить перед финалом.
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17 августа 2020, 00:59
Севилья играла против Манчестер Юнайтед в 1/2 финала Лиги Европы и добилась победы со счетом 2:1.
Для андалусийцев это стал шестой по счету выход в финал турнира. Примечательно, что Севилья никогда не уступала на стадии полуфинала.
Соперники "нервионцев" в полуфиналах Кубка УЕФА/Лиги Европы:
2006 год — Шальке (0:0, 1:0)
2007 год — Осасуна (2:0, 0:1)
2014 год — Валенсия (2:0, 1:3)
2015 год — Фиорентина (3:0, 3:0)
2016 год — Шахтер (3:1, 2:2)
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Севилья.