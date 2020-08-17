Лига Европы

Испанскую команду нереально остановить перед финалом.

Севилья играла против Манчестер Юнайтед в 1/2 финала Лиги Европы и добилась победы со счетом 2:1.

Для андалусийцев это стал шестой по счету выход в финал турнира. Примечательно, что Севилья никогда не уступала на стадии полуфинала.

Соперники "нервионцев" в полуфиналах Кубка УЕФА/Лиги Европы:

2006 год — Шальке (0:0, 1:0)

2007 год — Осасуна (2:0, 0:1)

2014 год — Валенсия (2:0, 1:3)

2015 год — Фиорентина (3:0, 3:0)

2016 год — Шахтер (3:1, 2:2)

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Севилья.